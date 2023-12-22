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Кириленко стал кандидатом на включение в Зал славы баскетбола

Андрей Кириленко стал кандидатом на включение в Зал славы баскетбола
Среди кандидатов также есть советский тренер Владимир Кондрашин, экс-тренер сборной России Дэвид Блатт, работавшие с российскими клубами серб Душан Ивкович и итальянец Этторе Мессина
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Чемпион Европы в составе сборной России, бывший игрок НБА Андрей Кириленко, который сейчас является президентом Российской федерации баскетбола (РФБ), вошли в список кандидатов на введение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Об этом сообщается на сайте НБА.

42-летний Кириленко впервые получил возможность быть включенным в Зал славы. В списке также есть советский тренер Владимир Кондрашин, который ранее уже номинировался.

Среди кандидатов также можно отметить мужскую олимпийскую сборную США 2008 года, бывший звезд НБА Винса Картера, Чонси Биллапса, Шона Мэриона, бывшего тренера сборной России американца Дэвида Блатта, бывшего тренера московских ЦСКА и «Динамо» серба Душана Ивковича, экс-тренера ЦСКА Этторе Мессину.

Финалисты будут объявлены 16 февраля в Индианаполисе во время Матча звезд НБА.

Кириленко выступал в НБА за «Юту Джаз» (2001-2011), «Миннесоту Тимбервулвз» (2012-2013) и «Бруклин Нетс» (2013-2014). Он участвовал в Матче звезд НБА (2004), три раза включался в сборную всех звезд защиты НБА (2004-2006), сборную новичков (2002), был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005). С ЦСКА Кириленко стал трехкратным чемпионом России (1999, 2000, 2012) и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2012, 2015). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы 2007 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Андрей Кириленко
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