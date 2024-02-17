Российский боксер завоевал чемпионский пояс по версии IBA
Россиянин Шарабутдин Атаев завоевал чемпионский титул по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в первом тяжелом весе (до 90,71 кг).
В десятираундовом титульном бою, который прошел в Душанбе, Атаев победил представляющего Азербайджан Лорена Альфонсо Домингеса единогласным решением судей.
На счету 24-летнего Атаева семь побед в шести боях на профессиональном ринге. Он чемпион мира 2023 года среди любителей и двукратным чемпионом России.
Домингес — чемпион мира 2021 года и бронзовый призер Олимпиады в Токио. В финале ЧМ-2023 он также уступил Атаеву.
Этот бой возглавил шоу из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», которая проходит под эгидой Международной ассоциации бокса.
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