Российский боксер завоевал чемпионский пояс по версии IBA

Шарабутдин Атаев победил единогласным решением судей представляющего Азербайджан Лорена Альфонсо Домингеса и стал чемпионом IBA в первом тяжелом весе

Шарабутдин Атаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россиянин Шарабутдин Атаев завоевал чемпионский титул по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в первом тяжелом весе (до 90,71 кг).

В десятираундовом титульном бою, который прошел в Душанбе, Атаев победил представляющего Азербайджан Лорена Альфонсо Домингеса единогласным решением судей.

На счету 24-летнего Атаева семь побед в шести боях на профессиональном ринге. Он чемпион мира 2023 года среди любителей и двукратным чемпионом России.

Домингес — чемпион мира 2021 года и бронзовый призер Олимпиады в Токио. В финале ЧМ-2023 он также уступил Атаеву.

Этот бой возглавил шоу из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», которая проходит под эгидой Международной ассоциации бокса.