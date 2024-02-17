 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский боксер завоевал чемпионский пояс по версии IBA

Российский боксер Атаев завоевал чемпионский пояс IBA в первом тяжелом весе
Шарабутдин Атаев победил единогласным решением судей представляющего Азербайджан Лорена Альфонсо Домингеса и стал чемпионом IBA в первом тяжелом весе
Шарабутдин Атаев
Шарабутдин Атаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россиянин Шарабутдин Атаев завоевал чемпионский титул по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в первом тяжелом весе (до 90,71 кг).

В десятираундовом титульном бою, который прошел в Душанбе, Атаев победил представляющего Азербайджан Лорена Альфонсо Домингеса единогласным решением судей.

Даня Милохин выиграл нокаутом в первом раунде дебютный боксерский бой
Спорт
Фото:Соцсети Дани Милохина

На счету 24-летнего Атаева семь побед в шести боях на профессиональном ринге. Он чемпион мира 2023 года среди любителей и двукратным чемпионом России.

Домингес — чемпион мира 2021 года и бронзовый призер Олимпиады в Токио. В финале ЧМ-2023 он также уступил Атаеву.

Этот бой возглавил шоу из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», которая проходит под эгидой Международной ассоциации бокса.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
бокс
Материалы по теме
Mirror узнала о переговорах Уэйна Руни с боксерским промоушеном
Спорт
Российского боксера нокаутировали в претендентском бою за титул WBA
Спорт
Непобежденный чемпион мира по боксу из США завершил карьеру в 26 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки Политика, 12:08
Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы Общество, 12:00
Welt узнал, что Шольц отверг кандидатуру главы ЕК на пост генсека НАТО Политика, 11:45
Кириленко не включат в Зал славы баскетбола в 2024 году Спорт, 11:44
Число поврежденных при обстреле Белгорода квартир приблизилось к 200 Политика, 11:28
CNN описал последствия использования ядерного оружия против спутников Политика, 11:21
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 11:20
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Число жертв обстрела Пентелеймоновки в ДНР выросло до четырех человек Политика, 11:17
Российский боксер завоевал чемпионский пояс по версии IBA Спорт, 11:09
Как правильно платить налоги с иностранных инвестиций в 2024 году Инвестиции, 11:00
В Курской области сбили беспилотник вблизи города, где находится АЭС Политика, 10:59
Хуситы заявили о запуске ракеты по британскому танкеру в Красном море Политика, 10:51
Журналист Marca узнал, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом» Спорт, 10:40
Прокуроры призвали суд одобрить сделку с Binance со штрафом $4,3 млрд Бизнес, 10:28