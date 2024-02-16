Российский призер ЧМ по биатлону объявил о завершении карьеры в 30 лет
Российский биатлонист Матвей Елисеев решил завершить карьеру. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.
«Призер чемпионатов мира Елисеев принял решение о завершении карьеры. Желаем удачи Матвею во всех начинаниях!» — говорится в сообщении.
Елисееву 30 лет. Он является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в эстафете.
Также на счету Елисеева два золота и серебро на чемпионатах Европы, пять подиумов (один в личной гонке) на этапах Кубка мира.
В пятницу, 16 февраля, Елисеев вышел на старт смешанной эстафеты в составе сборной Москвы на Спартакиаде сильнейших.
«Либо сегодня, либо если отберусь в мужскую эстафету, то тогда там будет моя последняя гонка. Что испытываю? Радость от того, что много получил от биатлона и теперь готов к новой жизни», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».
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