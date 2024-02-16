Российский призер ЧМ по биатлону Елисеев объявил о завершении карьеры в 30 лет

Российский призер ЧМ по биатлону объявил о завершении карьеры в 30 лет

Матвей Елисеев, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в эстафете, решил завершить карьеру по окончании Спартакиады сильнейших

Матвей Елисеев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российский биатлонист Матвей Елисеев решил завершить карьеру. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

«Призер чемпионатов мира Елисеев принял решение о завершении карьеры. Желаем удачи Матвею во всех начинаниях!» — говорится в сообщении.

Елисееву 30 лет. Он является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в эстафете.

Также на счету Елисеева два золота и серебро на чемпионатах Европы, пять подиумов (один в личной гонке) на этапах Кубка мира.

В пятницу, 16 февраля, Елисеев вышел на старт смешанной эстафеты в составе сборной Москвы на Спартакиаде сильнейших.

«Либо сегодня, либо если отберусь в мужскую эстафету, то тогда там будет моя последняя гонка. Что испытываю? Радость от того, что много получил от биатлона и теперь готов к новой жизни», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».