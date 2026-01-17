Лыжники Хегген и Сундлинг выиграли спринты на КМ, россияне не стартовали
Норвежец Ларс Хегген стал победителем личного спринта свободным стилем на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберхофе.
В финале он показал результат 2 минуты 25,8 секунды.
Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,3 секунды), третьим стал норвежец Эвен Нортуг (+1,5).
У женщин в спринте победила шведка Йонна Сундлинг (2.43,7), опередившая немку Колетту Ридцек (+0,8) и соотечественницу Майю Дальквист (+2,6).
Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев в гонках не стартовали. В своих стартах на Кубке мира ранее они ни разу не смогли преодолеть в спринте квалификацию.
Непряева и Коростелев — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус.
18 января в Оберхофе пройдут гонки на 10 км у мужчин и женщин.
