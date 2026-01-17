Коростелев и Непряева пропустили спринты на этапе КМ, победили Хегген и Сундлинг

Лыжники Хегген и Сундлинг выиграли спринты на КМ, россияне не стартовали

У мужчин в тройку призеров также вошли Федерико Пеллегрино и Эвен Нортуг, у женщин — Колетта Ридцек и Майя Дальквист

Ларс Хегген (Фото: Alex Pantling / Getty Images )

Норвежец Ларс Хегген стал победителем личного спринта свободным стилем на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберхофе.

В финале он показал результат 2 минуты 25,8 секунды.

Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,3 секунды), третьим стал норвежец Эвен Нортуг (+1,5).

У женщин в спринте победила шведка Йонна Сундлинг (2.43,7), опередившая немку Колетту Ридцек (+0,8) и соотечественницу Майю Дальквист (+2,6).

Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев в гонках не стартовали. В своих стартах на Кубке мира ранее они ни разу не смогли преодолеть в спринте квалификацию.

Непряева и Коростелев — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус.

18 января в Оберхофе пройдут гонки на 10 км у мужчин и женщин.