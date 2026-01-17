Терентьев выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале

Терентьев выиграл спринт на этапе КР в Казани, Большунов вылетел в полуфинале

В тройку призеров личного спринта на шестом этапе Кубка России в Казани также вошли Сергей Ардашев и Константин Тиунов. В женском спринте победила Алена Баранова

Александр Терентьев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев стал победителем личного спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка России, который проходит в Казани.

В финале он показал результат 2 минуты 56,4 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 0,24 секунды), третьим стал Константин Тиунов (+0,29).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вылетел в полуфинале.

В женском спринте победила Алена Баранова (3.22,74), опередив Наталью Крамаренко (+2,76) и Елизавету Пантрину (+3,37).

Этап Кубка России в Кировске завершится 18 января скиатлоном у мужчин и женщин.