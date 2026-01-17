 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Терентьев выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале

Терентьев выиграл спринт на этапе КР в Казани, Большунов вылетел в полуфинале
В тройку призеров личного спринта на шестом этапе Кубка России в Казани также вошли Сергей Ардашев и Константин Тиунов. В женском спринте победила Алена Баранова
Александр Терентьев
Александр Терентьев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев стал победителем личного спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка России, который проходит в Казани.

В финале он показал результат 2 минуты 56,4 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 0,24 секунды), третьим стал Константин Тиунов (+0,29).

Соперник подрезал Большунова в спринте на Кубке России и был наказан
Спорт
Александр Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вылетел в полуфинале.

В женском спринте победила Алена Баранова (3.22,74), опередив Наталью Крамаренко (+2,76) и Елизавету Пантрину (+3,37).

Этап Кубка России в Кировске завершится 18 января скиатлоном у мужчин и женщин.

Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
