Спорт⁠,
0

Резцова и Бажин выиграли пасьюты на этапе Кубка России по биатлону

Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону в Демино
У женщин в тройку призеров также вошли Анастасия Халили и Наталия Шевченко, у мужчин — Ильназ Мухамедзянов и Карим Халили
Кристина Резцова
Кристина Резцова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонистка Кристина Резцова выиграла гонку преследования (пасьют) на третьем этапе Кубка России в Демино (Ярославская область).

На дистанции 10 км Резцова показала результат 27 минут 55,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла Анастасия Халили (отставание 31,8 секунды; два промаха), третьей стала Наталия Шевченко (+1:29.4; 6).

Накануне в спринте Шевченко была первой, Халили — второй, Резцова — третьей.

У мужчин гонку преследования на 12,5 км после второго места в спринте выиграл Кирилл Бажин (31.02,8; 2), опередивший Ильназа Мухамедзянова (+17,8; 1) и Карима Халили (+22,2; 3).

Этап Кубка России завершится 18 января масс-стартами.

Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.

Иван Витченко
Биатлон Кристина Резцова
