Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,33 x 5,9 2 9,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,65 x 3,95 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,25 x 6,3 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,53 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Шевченко и Логинов выиграли спринты на этапе Кубка России по биатлону

Шевченко и Логинов выиграли спринты на этапе Кубка России по биатлону в Демино
У женщин в тройку призеров также вошли Анастасия Халили и Кристина Резцова, у мужчин — Кирилл Бажин и Роман Еремин
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Биатлонист Александр Логинов показал лучший результат в спринте на третьем этапе Кубка России в Демино (Ярославская область).

Логинов преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 3,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Вторым стал Кирилл Бажин, который уступил победителю 3,4 секунды (без промахов).

Бронзу взял Роман Еремин с отставанием в 4,3 секунды и одним промахом.

У женщин в спринте на 7,5 км победила Наталия Шевченко (19.37,3; без промахов), опередив Анастасию Халили (+22,1; 0) и Кристину Резцову (+47,4; 2).

Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.

