Шевченко и Логинов выиграли спринты на этапе Кубка России по биатлону в Демино

У женщин в тройку призеров также вошли Анастасия Халили и Кристина Резцова, у мужчин — Кирилл Бажин и Роман Еремин

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Биатлонист Александр Логинов показал лучший результат в спринте на третьем этапе Кубка России в Демино (Ярославская область).

Логинов преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 3,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Вторым стал Кирилл Бажин, который уступил победителю 3,4 секунды (без промахов).

Бронзу взял Роман Еремин с отставанием в 4,3 секунды и одним промахом.

У женщин в спринте на 7,5 км победила Наталия Шевченко (19.37,3; без промахов), опередив Анастасию Халили (+22,1; 0) и Кристину Резцову (+47,4; 2).

Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.