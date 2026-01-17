Соперник подрезал Большунова в спринте на Кубке России и был наказан
Сергей Забалуев подрезал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во время четвертьфинального забега в спринте на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.
Забалуев во время смещения не заметил Большунова, и у них произошел небольшой контакт. В итоге Большунов приехал к финишу третьим.
Но в итоге судьи наказали Забалуева, переместив его на последнее, шестое место. Большунов же благодаря этому смог выйти в полуфинал.
«Честно, не сразу заметил концов лыж, начал перестраиваться. Оказывается, там был Александр. Подошел к нему и извинился. Понимаю, что могут быть последствия», — рассказал Забалуев в эфире «Матч ТВ».
В этом сезоне Большунов попадал в скандал в спринте. В ноябре на этапе Кубка России в Кировске Большунов, не сумев выйти в финал спринта, после финиша намеренно толкнул в спину соперника Александра Бакурова. Тот упал и получил травму. Спортсмена дисквалифицировали.
