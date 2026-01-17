 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Соперник подрезал Большунова в спринте на Кубке России и был наказан

Забалуев подрезал Большунова в спринте на Кубке России и был наказан судьями
На финишной прямой в четвертьфинальном забеге Сергей Забалуев подрезал Александра Большунова, нарушив правила. В итоге судьи гонки приняли решение наказать Забалуева и переместили его на последнее место
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Сергей Забалуев подрезал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во время четвертьфинального забега в спринте на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

Забалуев во время смещения не заметил Большунова, и у них произошел небольшой контакт. В итоге Большунов приехал к финишу третьим.

Но в итоге судьи наказали Забалуева, переместив его на последнее, шестое место. Большунов же благодаря этому смог выйти в полуфинал.

«Честно, не сразу заметил концов лыж, начал перестраиваться. Оказывается, там был Александр. Подошел к нему и извинился. Понимаю, что могут быть последствия», — рассказал Забалуев в эфире «Матч ТВ».

В этом сезоне Большунов попадал в скандал в спринте. В ноябре на этапе Кубка России в Кировске Большунов, не сумев выйти в финал спринта, после финиша намеренно толкнул в спину соперника Александра Бакурова. Тот упал и получил травму. Спортсмена дисквалифицировали.

Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
