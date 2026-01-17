 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Умер президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина»

Умер президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Рокко Коммиссо
Рокко Коммиссо, основатель Mediacom, скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни
Рокко Коммиссо
Рокко Коммиссо (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Отмечается, что Коммиссо умер после продолжительной болезни.

Тренировочный центр «Фиорентины» «Виола Парк» получит имя американского бизнесмена.

Коммиссо, основатель Mediacom, одной из крупнейших сетей кабельных телеканалов в США, приобрел «Фиорентину» в 2019 году. После этого команда дважды выходила в финал Лиги конференций (2023, 2024) и один раз в финал Кубка Италии (2023).

В нынешнем сезоне «Фиорентина» занимает 18-е место в Серии А, набрав 14 очков в 20 матчах.

C 2017 по 2025 год Коммиссо также владел американским клубом «Нью-Йорк Космос».

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол чемпионат Италии по футболу Фиорентина
