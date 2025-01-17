Вратаря клуба Серии А заподозрили в намеренном получении желтой карточки

Прокуратура начала расследование в отношении нигерийца Мадуки Окойе, выступающего за «Удинезе»

Мадука Окойе (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Прокуратура Удине начала расследование в отношении вратаря «Удинезе» и сборной Нигерии Мадуки Окойе по подозрению в том, что он специально получил желтую карточку в матче чемпионата Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Букмекерская контора Sisal отметила аномальное количество ставок на вероятность получения 25-летним нигерийцем желтой карточки во время матча «Удинезе» с «Лацио» в марте 2024 года. Окойе в итоге получил ее на 64-й минуте за задержку времени.

Объектом расследования также стал 40-летний Диего Джордано, владелец пиццерии Biffi, места, которое часто посещают игроки и тренеры «Удинезе». Следствие полагает, что устное соглашение о ставке было достигнуто в этой пиццерии.

Если Окойе признают виновным, ему может грозить отстранение от всех соревнований как минимум на четыре года, в дополнение к возможным правовым последствиям. Представители игрока отвергли все обвинения, заявив, что обвинения необоснованны и не имеют существенных доказательств.

Окойе выступает в «Удинезе» с августа 2023 года. Ранее он также играл за английский «Уотфорд», голландскую «Спарту» и немецкую «Фортуну».