Футболиста «Севильи» задержали за намеренное получение желтых карточек
Испанская полиция задержала защитника «Севильи» Кике Саласа по подозрению в том, что он специально получал желтые карточки в матчах чемпионата страны. Об этом сообщает El Confidencial.
Футболист сделал заявление перед судьей, затем его отпустили, и Салас уехал на тренировку «Севильи», отмечает Marca.
Помимо 22-летнего Саласа, по делу проходят еще двое молодых людей, которые, как полагают следователи, входят в круг его доверенных лиц. Предполагается, что футболист «Севильи» договорился с ними, что будет специально получать желтые карточки в матчах Ла Лиги, а они делали ставки у букмекеров.
В настоящее время расследование сосредоточено на нескольких матчах в конце прошлого сезона, которые для «Севильи» ничего не значили. Салас получил десять желтых карточек в прошлом сезоне, причем семь из них — в течение последних девяти туров. Он был самым предупреждаемым игроком Ла Лиги в тот период.
Саласу может грозить срок за мошенничество от шести месяцев до трех лет. В декабре прошлого года игрок продлил контракт с «Севильей» до 2029-го. В нынешнем сезоне Салас провел 16 матчей и сделал две голевые передачи.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов