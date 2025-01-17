Тренер допустил, что Неймар больше не сыграет в Саудовской Аравии

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что бразилец после тяжелой травмы физически так и «не смог угнаться за остальной командой». Он также выразил сомнение, что игрока заявят на вторую часть национального чемпионата

Неймар (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Бразильский нападающий Неймар после тяжелой травмы не может выступать на том уровне, к которому все привыкли. Об этом заявил главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш, которого цитирует Globo.

«Неймар возвращался после травмы, а когда почти вернулся, то снова травмировался. Нет сомнений, что это футболист мирового класса. Но правда в том, что физически он не смог угнаться за остальной командой», — сказал Жезуш.

Неймар, один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, стал игроком «Аль-Хиляля» в августе 2023 года, но провел всего пять матчей, после чего порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в игре за сборную Бразилии. В ноябре 2024 года он вернулся на поле, провел две игры и снова травмировался.

Жезуш не уверен, что Неймар будет заявлен на вторую часть чемпионата Саудовской Аравии. «Это будут нелегко. Нам придется убирать другого иностранного игрока, чтобы зарегистрировать Неймара. На азиатскую Лигу чемпионов он заявлен. Также Неймару придется принимать решение по поводу своей дальнейшей жизни. Что я знаю, так это то, что у него контракт с «Аль-Хилялем». А остальное не в моей компетенции», — добавил тренер.

В ноябре 2024 года UOL сообщал, что в «Аль-Хиляле» задумались о возможности расторгнуть контракт с Неймаром. Соглашение 32-летнего бразильца действует до лета 2025 года.