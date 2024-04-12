ЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной Чили

Новое соглашение 24-летнего Виктора Мендеса будет действовать до конца сезона 2025/26

Виктор Мендес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

ЦСКА продлил контракт с полузащитником Виктором Мендесом. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Новое соглашение с чилийским футболистом будет действовать до конца сезона 2025/26.

Мендес выступает за ЦСКА с 2022 года, он провел за «красно-синих» 64 матча, выиграл Кубок России и стал обладателем серебряных медалей Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе сборной Чили 24-летний Мендес провел 12 матчей.

ЦСКА в нынешнем сезоне занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах.