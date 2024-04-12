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ЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной Чили

ЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной Чили Виктором Мендесом
Новое соглашение 24-летнего Виктора Мендеса будет действовать до конца сезона 2025/26
Виктор Мендес
Виктор Мендес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

ЦСКА продлил контракт с полузащитником Виктором Мендесом. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Новое соглашение с чилийским футболистом будет действовать до конца сезона 2025/26.

Мендес выступает за ЦСКА с 2022 года, он провел за «красно-синих» 64 матча, выиграл Кубок России и стал обладателем серебряных медалей Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и Федор Чалов

В составе сборной Чили 24-летний Мендес провел 12 матчей.

ЦСКА в нынешнем сезоне занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах.

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