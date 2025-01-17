Джокович вышел в четвертый круг Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 37-летний серб, посеянный на турнире под седьмым номером, победил чеха Томаша Махача, 25-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4, 6:4.
Следующим соперником Джоковича станет еще один чех, Иржи Легечка (29-й номер рейтинга ATP).
В прошлом сезоне Джокович дошел на Australian Open до полуфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.
Джокович делит с австралийской теннисисткой Маргарет Корт рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 24. Australian Open он выиграл десять раз (последний — в 2023-м), «Ролан Гаррос» — три, «Уимблдон» — семь, US Open — четыре.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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