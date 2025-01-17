Джокович победил Махача и вышел в четвертый круг Australian Open

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Сербский теннисист в третьем круге без проблем обыграл 25-ю ракетку мира Томаша Махача из Чехии — 6:1, 6:4, 6:4

Новак Джокович (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 37-летний серб, посеянный на турнире под седьмым номером, победил чеха Томаша Махача, 25-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4, 6:4.

Следующим соперником Джоковича станет еще один чех, Иржи Легечка (29-й номер рейтинга ATP).

В прошлом сезоне Джокович дошел на Australian Open до полуфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Джокович делит с австралийской теннисисткой Маргарет Корт рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 24. Australian Open он выиграл десять раз (последний — в 2023-м), «Ролан Гаррос» — три, «Уимблдон» — семь, US Open — четыре.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.