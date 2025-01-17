 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Джокович победил Махача и вышел в четвертый круг Australian Open
Сербский теннисист в третьем круге без проблем обыграл 25-ю ракетку мира Томаша Махача из Чехии — 6:1, 6:4, 6:4
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 37-летний серб, посеянный на турнире под седьмым номером, победил чеха Томаша Махача, 25-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4, 6:4.

Следующим соперником Джоковича станет еще один чех, Иржи Легечка (29-й номер рейтинга ATP).

Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах «Большого шлема»
Спорт
Новак Джокович

В прошлом сезоне Джокович дошел на Australian Open до полуфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Джокович делит с австралийской теннисисткой Маргарет Корт рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 24. Australian Open он выиграл десять раз (последний — в 2023-м), «Ролан Гаррос» — три, «Уимблдон» — семь, US Open — четыре.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Новак Джокович
Материалы по теме
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Спорт
Джокович и Алькарас вышли во второй круг Australian Open
Спорт
Джокович пожаловался на «отравленную» еду в Мельбурне перед депортацией
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Почему биткоин имеет структурное значение. Главное из отчета JP MorganКрипто, 14:33
МВД предупредило о новой схеме обмана мошенниками детейОбщество, 14:29
В Волгодонске тренера по легкой атлетике задержали за совращение девочекСпорт, 14:28
Какие населенные пункты освобождены в Курской области в январе. КартаПолитика, 14:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:23
Стивен Кинг призвал отменить «Оскар» из-за лесных пожаров в Лос-АнджелесеLife, 14:14
Bank of America назвал 7 возможных сюрпризов для инвесторов в 2025 годуИнвестиции, 13:56
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Акцию по бесплатному проезду электромобилей продлили на 2025 годЭкономика, 13:48
Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУПолитика, 13:47
Льву Шлосбергу предъявили обвинениеПолитика, 13:40
В Баварии как минимум четыре человека пострадали при пожаре на НПЗОбщество, 13:39
Джокович вышел в четвертый круг Australian OpenСпорт, 13:39
Население Китая сократилось третий год подрядЭкономика, 13:37
В Вильнюсе обнаружили тайную королевскую сокровищницу XV и XVI вековLife, 13:34