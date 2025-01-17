Чемпионские перстни Малкина нашли в его ограбленном доме
Чемпионские перстни российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, которые считались украденными при ограблении, нашли у него дома. Об этом сообщила полиция округа Аллегейни, штат Пенсильвания в X.
«Полиция округа узнала, что чемпионские перстни Кубка Стэнли Евгения Малкина были обнаружены в его доме. Это остается активным расследованием», — говорится в публикации.
«Питтсбург Пингвинз» в X опубликовала заявление спортсмена, который поблагодарил полицейских за помощь. «Выражаю свою благодарность полиции округа Аллегейни, полиции района Сьюикли Хайтс и всей организации «Пингвинз». Та поддержка, которую мне оказали мои товарищи по команде в последние несколько дней, много значит для меня и всей моей семьи», — сказано в сообщении.
Малкин получил чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.
12 января дом хоккеиста в элитном районе Питтсбурга Сьюикли Хайтс ограбили. В тот день проходил домашний матча «Питтсбурга» против «Оттавы» (0:5). Форвард обратился в полицию после окончания игры.
О краже чемпионских перстней сообщал телеканал KDKA-TV. По данным источника, в момент взлома сигнализация и камеры были отключены. Грабители выбили заднюю дверь в доме, а также вскрыли сейф.
38-летний Малкин играет в НХЛ с 2006 года, всю карьеру провел в «Питтсбурге». Форвард идет на втором месте по количеству матчей за «Питтсбург» и на третьем по количеству голов, передач и очков.
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