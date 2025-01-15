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В США ограбили дом Малкина

KDKA-TV: В США из дома хоккеиста Малкина украли чемпионские перстни
Злоумышленники выбили заднюю дверь в доме российского хоккеиста, а также вскрыли сейф. Полиция начала расследование, рассказал Малкин
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Reuters)

Дом российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина был ограблен, об этом рассказал «Матч ТВ» форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По данным телеканала KDKA, ограбление произошло 12 января в Сьюикли-Хайтс (штат Пенсильвания, США), в день домашнего матча «Питтсбурга» против «Оттавы» (0:5). Форвард обратился в полицию после окончания игры.

«Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — сказал Малкин.

Телеканал KDKA-TV сообщил, что у Малкина украли чемпионские перстни, которые вручаются за победу в Кубке Стэнли (2009, 2016 и 2017 годах). По данным источника, в момент взлома сигнализация и камеры были отключены. Грабители выбили заднюю дверь в доме, а также вскрыли сейф.

38-летний Малкин играет в НХЛ с 2006 года, всю карьеру провел в «Питтсбурге». Он три раза выиграл Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Форвард идет на втором месте по количеству матчей за «Питтсбург» и на третьем — по количеству голов, передач и очков.

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Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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