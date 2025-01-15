В США ограбили дом Малкина
Дом российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина был ограблен, об этом рассказал «Матч ТВ» форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По данным телеканала KDKA, ограбление произошло 12 января в Сьюикли-Хайтс (штат Пенсильвания, США), в день домашнего матча «Питтсбурга» против «Оттавы» (0:5). Форвард обратился в полицию после окончания игры.
«Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — сказал Малкин.
Телеканал KDKA-TV сообщил, что у Малкина украли чемпионские перстни, которые вручаются за победу в Кубке Стэнли (2009, 2016 и 2017 годах). По данным источника, в момент взлома сигнализация и камеры были отключены. Грабители выбили заднюю дверь в доме, а также вскрыли сейф.
38-летний Малкин играет в НХЛ с 2006 года, всю карьеру провел в «Питтсбурге». Он три раза выиграл Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Форвард идет на втором месте по количеству матчей за «Питтсбург» и на третьем — по количеству голов, передач и очков.
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