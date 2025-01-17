Царукян против Махачева. Кто лучше и сильнее в главных аспектах ММА

В ночь на воскресенье чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном. «РБК Спорт» анализирует, кто из них сильнее в борьбе и боксе — основных аспектах ММА

Ислам Махачев и Арман Царукян (Фото: Lantyukhov Sergey / Global look press)

Арман Царукян

1. Борцовская база и работа в стойке

Царукян в детстве начинал свою карьеру в вольной борьбе, что сформировало его навык работы в клинче и партере. Арман умеет грамотно контролировать соперников на земле, применяя не только мощные тейкдауны, но и эффективные удержания. Ему удается совмещать защиту от тейкдаунов с умением находить выходы из сложных позиций. Однако его борцовские умения уступают его работе в стойке. В ней он один из лучших бойцов дивизиона. В этом компоненте он смотрится предпочтительнее Махачева. Об этом говорит и статистика его побед. Например, четыре победы в UFC были одержаны досрочно за счет нокаутов, или серией ударов руками в корпус и в голову соперника, после которых судьи останавливали бой.

2. Отличная физическая подготовка

Царукян демонстрирует высокий темп на протяжении всего боя, сохраняя свежесть даже в поздних раундах. Его физическая форма позволяет ему прессинговать соперников, заставляя их работать на износ. За все 25 боев в карьере он только один раз уступил досрочно, что в лишний раз свидетельствует о его подготовке.

3. Разносторонность в технике

Царукян, в первую очередь, уверенно чувствует себя в стойке. У него хорошая ударная техника, включая мощные удары и точные комбинации. Он активно работает на средней и дальней дистанции, комбинируя удары руками и ногами.

Царукян постоянно улучшает свои навыки, адаптируясь под каждого соперника. Арман умеет адаптироваться и анализировать свои выступления. Например, его бой с Дави Рамосом показал, как он учится на ошибках, например, в вопросах хдаднокровия. В том бою Арман стал первым соперником в карьере Дави, который смог оформить ему тейкдаун в UFC.

Вывод

Арман Царукян — это боец, обладающий сочетанием высокой ударной техникой, хорошим борцовским арсеналом и тактической гибкостью. Эти качества помогли ему стать главным конкурентом Махачева за чемпионский пояс.

Ислам Махачев

1. Элитная борьба

Основа доминирования: Махачев вырос в Дагестане, где с раннего возраста тренировался в вольной борьбе и самбо. Его навыки борьбы — одни из лучших в MMA и тут он сильнее того же Царукяна. Ислам отлично удерживает соперников в партере, грамотно распределяя вес и постоянно угрожая сабмишенами. Например, семь досрочных побед в UFC он одержал за счет удушающих приемов. Он способен проводить тейкдауны с разной дистанции, включая борьбу у сетки и броски из клинча. При этом Ислам практически не дает соперникам шансов перевести его в партер.

2. Грэпплинг мирового уровня

Махачев владеет широким арсеналом приемов. Он использует техники, которые заставляют соперников ошибаться и оставляют их без шансов на выход из сложных позиций. Махачев постоянно двигается в партере, переходя из одной доминирующей позиции в другую, что позволяет ему наращивать давление.

3. Умение контролировать темп боя

Физическая подготовка Махачева к боям всегда на высоком уровне. Благодаря этому, он грамотно управляет ритмом, заставляя соперников работать в неудобных для них условиях. Махачев не только борец, но и техничный ударник. Его работа в стойке с каждым боем становится все лучше. В пользу этого говорят три нокаута, в которые он отправил соперников в UFC. Он активно использует удары ногами для контроля дистанции, а его джебы и комбинации — инструмент для подготовки тейкдаунов.

Вывод

Сочетание элитной борьбы, мощного грэпплинга, улучшенной ударной техники и тактической гибкости делает Махачева практически неуязвимым бойцом. Его последнее и единственное поражение произошло в 2015 году. С тех пор он побеждал своих соперников, в том числе Армана Царукяна в 2019 году решением судей.

Мнение экспертов

Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев заявил «РБК Спорт», что Махачев в аспекте бокса должен превзойти Царукяна. «Махачев должен произойти по всем пунктам Царукяна. Потому что это наследник школы семьи Нурмагомедова. Он очень хорошо тренируется. Навыки в боксе нормальные, а для MMA вполне достойные. В этом профессиональном спорте, как в боксе, так и в ММА, все зависит от максимальной самоотдачи. Нурмагомедов всегда тренировался на максимальных ресурсах своих. Такие же и его ребята. А когда ты полностью отдаешь себя тренировкам, ты 100% победитель. В этом бою отдаю победу за Махачева», — сказал Лебедев.

Другой чемпион мира по боксу Григорий Дрозд заявил «РБК Спорт», что Махачев функционально очень хорошо готов. «С точки зрения психологии, он более стабильный. У него очень хорошая борьба и достаточно хорошая ударная техника. Поэтому для меня фаворит в этой части Ислам Махачев. Думаю, что сейчас будет очень сложно его остановить. Но это очень конкурентный поединок и такой бой, который я буду смотреть с удовольствием», — сказал он.

Дрозд отметил, что Царукян за последнее время улучшил свои борцовские качества. «Он, с точки зрения скорости, быстрее, чем Ислам Махачев. Имеет такой взрыв. Однако с точки зрения психологии, Ислам мне в этой части нравится больше. Поэтому он крепкий физически, он очень взрывной, очень резкий, у него хорошая борьба».

Борьба

Алан Хугаев, олимпийский чемпион 2012 года по греко–римской борьбе, заявил «РБК Спорт», что Махачев и переборет и перебьет Царукяна. «Борьба у обоих довольно-таки приличная для боев. Болею за них обоих», — сказал он

По его словам, оба спортсмена умеют доминировать, как в стойке, так и в партере. «Они не дают отдыхать ни секунды, а от постоянного прессинга очень сложно защищаться. Также изматывают в стойке и нахально изматывают в партере. Ребята молодцы. Даже не знаю, кто их сегодня может победить. Хотя убежден в том, что нет непобедимых», — отметил он.

По его словам, в боях такого уровня борцу надо следовать так, как это делал Хабиб Нурмагомедов: «Пару ударов в стойке и сразу в партер на измождение. И получается в конечном итоге, что соперник постоянно защищается. Но, естественно, надо уметь перевести в партер, как это делает их школа сейчас. У них это тактика хорошо получается», — подытожил Хугаев.