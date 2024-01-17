СКА победил «Амур» и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ

СКА победил «Амур» и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2. Хабаровский клуб не может обыграть СКА в гостях с января 2015 года

Игроки СКА (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА обыграл хабаровский «Амур» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (4-я минута), Павел Дедунов (6), Степан Старков (25), Артем Земченок (38), Марат Хайруллин (53) и Сергей Сапего (56). У проигравших отличились Владислав Барулин (21) и Ефим Гуркин (44).

СКА ранее в этом сезоне обыгрывал «Амур» со счетом 4:0. Хабаровчане последний раз побеждали СКА в гостях в январе 2015 года.

СКА поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 52 матчах. «Амур» расположился на 10-й строчке на Востоке с 50 очками в 51 игре.

В следующем матче СКА 19 января примет «Куньлунь», «Амур» в тот же день в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».

Другие результаты дня:

«Трактор» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 Б;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2.