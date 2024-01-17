СКА победил «Амур» и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ
Петербургский СКА обыграл хабаровский «Амур» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (4-я минута), Павел Дедунов (6), Степан Старков (25), Артем Земченок (38), Марат Хайруллин (53) и Сергей Сапего (56). У проигравших отличились Владислав Барулин (21) и Ефим Гуркин (44).
СКА ранее в этом сезоне обыгрывал «Амур» со счетом 4:0. Хабаровчане последний раз побеждали СКА в гостях в январе 2015 года.
СКА поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 52 матчах. «Амур» расположился на 10-й строчке на Востоке с 50 очками в 51 игре.
В следующем матче СКА 19 января примет «Куньлунь», «Амур» в тот же день в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».
Другие результаты дня:
«Трактор» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 Б;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2.
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