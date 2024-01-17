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Автобус молодежной команды СКА обстреляли в Подмосковье

Автобус молодежной команды «СКА-Карелия» обстреляли в Подмосковье
В автобус с командой МХЛ «СКА-Карелия», которая возвращалась с матча в Балашихе, стреляли из автомобиля Audi A6. Никто не пострадал, в автобусе со стороны водителя сильно треснуло стекло
Фото: ska-karelia.ru
Фото: ska-karelia.ru

Неизвестные обстреляли в Подмосковье автобус с командой Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-Карелия». Об этом РБК сообщили в пресс-службе клуба.

«Был противоправный инцидент, направленный в сторону автобуса с нашей командой. Команда уже дома, никто не пострадал. Был выстрел из какого-то орудия, устанавливается [из какого именно]. Это произошло в городе Балашихе, на выезде. Были вызваны на место ГИБДД, МВД», — рассказали в «СКА-Карелии».

Команда возвращалась домой в Кондопогу после матча МХЛ в Балашихе против клуба «Русские Витязи» (4:1).

«Серый универсал Audi A6 с прибалтийскими номерами в какой‑то момент поравнялся с автобусом. Это был выезд с улицы Советская на шоссе Энтузиастов, в районе моста. Автомобиль приблизился к автобусу, прозвучали два хлопка в сторону нашего водителя. После этого машина скрылась», — сказала «Матч ТВ» исполнительный директор детской хоккейной школы «СКА‑Карелия» Анастасия Евсеева.

В телеграм-канале ГУ МВД по Московской области сообщили, что сотрудники полиции разыскивают нарушителя.

Ранее 17 января о нападении на автобус сообщил телеграм-канал SHOT. Отмечалось, что стекло со стороны водителя сильно треснуло, предположительно, стрельба велась из травматического пистолета.

«СКА-Карелия» входит в систему петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Команда сейчас занимает предпоследнее, девятое место в серебряном дивизионе Западной конференции МХЛ, набрав 31 очко в 40 матчах.

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