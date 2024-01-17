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«Авангард» обыграл ЦСКА и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

«Авангард» обыграл ЦСКА и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей
Встреча завершилась со счетом 4:1. Форвард «Авангарда» Рид Буше набрал 62-е очко в сезоне и установил новый клубный рекорд по результативности
Игроки &laquo;Авангарда&raquo;
Игроки «Авангарда» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (14-я минута), Игорь Мартынов (15-я), Никита Холодилин (19-я) и Томаш Юрчо (60-я). У проигравших отличился Сергей Плотников (35-я).

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Игроки &laquo;Торпедо&raquo;

Форвард «Авангарда» Рид Буше набрал 62-е очко в сезоне и установил новый клубный рекорд по результативности за один регулярный чемпионат, побив достижение Романа Червенки.

«Авангард» выиграл шестой матч кряду и нанес ЦСКА третье подряд поражение.

Омский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка в 51 матче. ЦСКА расположился на седьмой строчке на Западе с 56 очками в 51 встрече.

В следующем матче «Авангард» 19 января в гостях сыграет с московским «Спартаком», ЦСКА в тот же день на выезде встретится с «Барысом».

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