ЦСКА подписал контракт с защитником «Зенита»

Соглашение с 25-летним Данилом Круговым начнет действовать с 4 июня этого года

Данил Круговой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

ЦСКА подписал контракт с 25-летним футболистом до конца сезона 2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня.

Договор также предусматривает опцию продления еще на один сезон.

В «Зените» сообщили, что во второй половине сезона 2023/24 Круговой будет получать игровую практику во второй команде.

За петербургскую команду Круговой выступает с лета 2020 года, за это время он сыграл 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал девять голевых передач.

Ранее Круговой также выступал за «Уфу». В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах.