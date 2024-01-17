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ЦСКА подписал контракт с защитником «Зенита»

ЦСКА подписал контракт с защитником «Зенита» Данилом Круговым
Соглашение с 25-летним Данилом Круговым начнет действовать с 4 июня этого года
Данил Круговой
Данил Круговой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

ЦСКА подписал контракт с 25-летним футболистом до конца сезона 2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня.

Договор также предусматривает опцию продления еще на один сезон.

В «Зените» сообщили, что во второй половине сезона 2023/24 Круговой будет получать игровую практику во второй команде.

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За петербургскую команду Круговой выступает с лета 2020 года, за это время он сыграл 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал девять голевых передач.

Ранее Круговой также выступал за «Уфу». В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

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ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах.

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