ЦСКА подписал контракт с защитником «Зенита»
Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.
ЦСКА подписал контракт с 25-летним футболистом до конца сезона 2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня.
Договор также предусматривает опцию продления еще на один сезон.
В «Зените» сообщили, что во второй половине сезона 2023/24 Круговой будет получать игровую практику во второй команде.
За петербургскую команду Круговой выступает с лета 2020 года, за это время он сыграл 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал девять голевых передач.
Ранее Круговой также выступал за «Уфу». В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах.
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