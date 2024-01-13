ЦСКА продал в «Балтику» футболиста юношеской сборной России
Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов перешел в «Балтику». Об этом сообщается в телеграм-канале калининградского клуба.
Соглашение с 20-летним футболистом заключено сроком на 4,5 года.
Transfermakrt оценивает трансфер Арбузова в €200 тыс. В ЦСКА сообщили, что в соглашении предусмотрена опция обратного выкупа.
Арбузов в сезоне 2021/22 стал победителем Молодежной футбольной лиги (МФЛ). В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) нынешнего сезона он дебютировал за главную команду армейцев, а спустя четыре дня забил свой первый мяч во взрослом футболе в рамках матча Кубка России против «Оренбурга».
Всего в нынешнем сезоне у Арбузова четыре матча за основу ЦСКА, семь игр и два гола в МФЛ. В мае он дебютировал за юношескую сборную России.
Кроме того, «Балтика» взяла в аренду у казанского «Рубина» белорусского нападающего Виталия Лисаковича.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах. «Балтика» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку с 13 очками