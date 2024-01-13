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ЦСКА продал в «Балтику» футболиста юношеской сборной России

ЦСКА продал в «Балтику» футболиста юношеской сборной России Ярослава Арбузова
Полузащитник Ярослав Арбузов, который в нынешнем сезоне дебютировал в основном составе ЦСКА, подписал с калининградским клубом контракт сроком на 4,5 года
Ярослав Арбузов
Ярослав Арбузов (Фото: Телеграм-канал ФК "Балтика")

Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов перешел в «Балтику». Об этом сообщается в телеграм-канале калининградского клуба.

Соглашение с 20-летним футболистом заключено сроком на 4,5 года.

Transfermakrt оценивает трансфер Арбузова в €200 тыс. В ЦСКА сообщили, что в соглашении предусмотрена опция обратного выкупа.

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Арбузов в сезоне 2021/22 стал победителем Молодежной футбольной лиги (МФЛ). В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) нынешнего сезона он дебютировал за главную команду армейцев, а спустя четыре дня забил свой первый мяч во взрослом футболе в рамках матча Кубка России против «Оренбурга».

Всего в нынешнем сезоне у Арбузова четыре матча за основу ЦСКА, семь игр и два гола в МФЛ. В мае он дебютировал за юношескую сборную России.

Кроме того, «Балтика» взяла в аренду у казанского «Рубина» белорусского нападающего Виталия Лисаковича.

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ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах. «Балтика» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку с 13 очками

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Балтика
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