Отказавший сборной России футболист перешел в бывший клуб Черчесова
Полузащитник «Пари Нижний Новгород» и сборной Армении Эдгар Севикян перешел в «Ференцварош». Об этом сообщается на сайте российского клуба.
Отмечается, что венгерская команда воспользовалась опцией выкупа 22-летнего игрока.
Ранее генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов говорил, что сумма трансфера составит €1,1 млн.
До июля 2023 года главным тренером «Ференцвароша» был Станислав Черчесов.
В нынешнем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах и забил семь голов. В сборной Армении на его счету четыре игры.
В августе 2023 года Севикян отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению.
Севикян является воспитанником московского «Локомотива», выступал за юношеские сборные России практически всех возрастов. За молодежную сборную провел четыре матча. На профессиональном уровне Севикян дебютировал в 2020 году в составе испанского «Леванте». Правда, за основу он сыграл лишь один матч, в основном выступал за фарм-клуб. В «Пари НН» полузащитник перешел летом 2022 года.
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