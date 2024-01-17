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Отказавший сборной России футболист перешел в бывший клуб Черчесова

«Пари НН» объявил о переходе Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош»
«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош»
Фото: fcnn.ru
Фото: fcnn.ru

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» и сборной Армении Эдгар Севикян перешел в «Ференцварош». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Отмечается, что венгерская команда воспользовалась опцией выкупа 22-летнего игрока.

Ранее генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов говорил, что сумма трансфера составит €1,1 млн.

До июля 2023 года главным тренером «Ференцвароша» был Станислав Черчесов.

В нынешнем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах и забил семь голов. В сборной Армении на его счету четыре игры.

В августе 2023 года Севикян отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива», выступал за юношеские сборные России практически всех возрастов. За молодежную сборную провел четыре матча. На профессиональном уровне Севикян дебютировал в 2020 году в составе испанского «Леванте». Правда, за основу он сыграл лишь один матч, в основном выступал за фарм-клуб. В «Пари НН» полузащитник перешел летом 2022 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород Эдгар Севикян
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