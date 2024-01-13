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«Пари НН» назвал сумму за трансфер Севикяна в бывший клуб Черчесова

Полузащитник «Пари НН» Севикян должен перейти в «Ференцварош» за €1,1 млн
Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян должен перейти в венгерский «Ференцварош» за €1,1 млн
Эдгар Севикян
Эдгар Севикян (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Сумма трансфера полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош» должна составить €1,1 млн. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

«Переговоры — стандартный процесс, они идут. Вероятность, что переход в «Ференцварош» состоится в ближайшие дни, высока. Сумма трансфера должна составить €1,1 млн», — сказал Мелик-Гусейнов.

Бывший клуб Черчесова активировал опцию выкупа лидера клуба РПЛ
Спорт
Эдгар Севикян

Ранее 13 января Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа 22-летнего Севикяна. «РБК Спорт» узнал, что это предложение сделал «Ференцварош», который до лета прошлого года возглавлял бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В нынешнем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах и забил семь голов. В сборной Армении на его счету четыре игры.

В августе прошлого года Севикян отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород Эдгар Севикян Ференцварош
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