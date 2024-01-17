Комментатор «Матч ТВ» Генич рассказал, что проиграл ₽15–20 млн на ставках

Лудоманом Генич себя не считает. По словам комментатора, эти проигрыши не влияли на его жизнь

Фото: Соцсети Константина Генича

Футбольный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что проиграл около 20 млн руб. на ставках.

По словам Генича, он начал активно играть в 2015–2016 годах. «На чемпионате Европы во Франции уже играл. Сколько проиграл? Не считал, но думаю, что где-то в диапазоне 15–20 млн руб. Это была глупость, я признаю», — сказал Генич.

При этом лудоманом он себя не считает. «Мне пишут в комментариях, что я лудоман, что я все проиграл. Если бы это было так, я не мог бы сюда приехать на машине, не смог бы купить дом, о котором долго мечтал. Это не лудомания», — заявил комментатор.

Он отметил, что просто не любит проигрывать. «Ненавижу проиграть и не отыграться. Меня это затаскивало. Но никогда это не влияло на продажу, на то, чтобы последнее нести, продавать машину, дом, бабушкины вещи», — отметил комментатор.

На вопрос, какой был максимальный выигрыш, Генич ответил: «Может, тысяч 300».

Генич ранее был профессиональным футболистом, выступал в том числе за «Химки» и «Амкар». С 2006 по 2015 год работал журналистом и телекомментатором на канале «НТВ-Плюс», в 2015-м перешел на «Матч ТВ».