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Россиянка победила восьмую ракетку мира на Australian Open

Россиянка Аванесян победила восьмую ракетку мира Саккари на Australian Open
Элина Аванесян обыграла гречанку Марию Саккари и впервые в своей карьере вышла в третий круг Australian Open
Элина Аванесян
Элина Аванесян (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге россиянка победила гречанку Марию Саккари, восьмую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

В следующем матче Аванесян сыграет против украинки Марты Костюк (37-й номер мирового рейтинга).

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Аванесян 21 год, она занимает 74-е место в рейтинге WTA. Она впервые в своей карьере выступает в основной сетке Australian Open, в прошлом сезоне россиянка дошла до четвертого круга на «Ролан Гаррос».

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.

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теннис Australian Open Элина Аванесян
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