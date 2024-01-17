Россиянка победила восьмую ракетку мира на Australian Open
Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге россиянка победила гречанку Марию Саккари, восьмую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.
В следующем матче Аванесян сыграет против украинки Марты Костюк (37-й номер мирового рейтинга).
Аванесян 21 год, она занимает 74-е место в рейтинге WTA. Она впервые в своей карьере выступает в основной сетке Australian Open, в прошлом сезоне россиянка дошла до четвертого круга на «Ролан Гаррос».
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.
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