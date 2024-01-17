Пресс-служба Australian Open назвала звездой россиянку Мирру Андрееву

Россиянка, которой всего 16 лет, во втором круге Australian Open разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 6:0, 6:2

Мирра Андреева (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Пресс-служба Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», назвала 16-летнюю россиянку Мирра Андрееву звездой в своем посте в соцсети X после победы во втором круге над представительницей Туниса Онс Жабер

«Звезда родилась! 16-летняя Андреева ошеломила шестую сеянную Жабер со счетом 6:0, 6:2 и вышла в третий круг!» — говорится в сообщении.

Жабер считается шестой ракеткой мира. Андреева впервые в своей карьере выступает на Australian Open. Россиянка также впервые победила теннисистку из топ-10 и в третий раз на взрослом уровне выиграла всухую сет в матче основной сетки.

В третьем круге Australian Open Андреева сыграет с французской теннисисткой Диан Парри.

На послематчевой пресс-конференции Андреева допустила, что матч против Жабер стал лучшим в ее жизни. «Возможно, это был мой лучший матч. Я не ожидала, что в первом сете буду играть так хорошо. Невероятно счастлива, что показала такой уровень», — сказала россиянка.

Андреева — самая успешная молодая теннисистка России, на данный момент занимает 47-ю строчку в мировом рейтинге.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.