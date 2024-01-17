Джокович победил австралийца с русскими корнями Попырина на Australian Open

Джокович победил австралийца с русскими корнями на Australian Open

Первая ракетка мира во втором круге в четырех сетах обыграл Алексея Попырина. Следующим соперником серба будет аргентинец Томас Этчеверри

Новак Джокович (Фото: Daniel Pockett / Getty Images )

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 36-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, обыграл представителя Австралии Алексея Попырина, 43-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Следующим соперником Джоковича станет аргентинец Томас Этчеверри, 30-й сеяный.

Попырину 24 года. Он родился в Сиднее в семье выходцев из России, свободно говорит по-русски. На его счету два титула на турнирах ATP.

Джокович — десятикратный и действующий чемпион Australian Open. Серб выиграл 30 последних матчей на этом турнире.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.