Джокович победил австралийца с русскими корнями на Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге 36-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, обыграл представителя Австралии Алексея Попырина, 43-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.
Следующим соперником Джоковича станет аргентинец Томас Этчеверри, 30-й сеяный.
Попырину 24 года. Он родился в Сиднее в семье выходцев из России, свободно говорит по-русски. На его счету два титула на турнирах ATP.
Джокович — десятикратный и действующий чемпион Australian Open. Серб выиграл 30 последних матчей на этом турнире.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
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