Дзюба назвал беспределом вручение Месси награды ФИФА лучшему игроку года

Нападающий «Локомотива» не понимает, за какие заслуги аргентинец получил этот приз. По словам Дзюбы, награда теряет свою значимость

Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не понимает, почему аргентинский форвард Лионель Месси получил приз лучшему футболисту 2023 года по версии ФИФА. Об этом он заявил в опубликованном на YouTube-канале «железнодорожников» видео.

«Это за гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом, — там все вообще в шоке. За какие заслуги? Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей, а дальше — это беспредел», — сказал Дзюба.

Он считает, что приз теряет свою значимость. Сам бы Дзюба проголосовал за норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда или его одноклубника, бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне.

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Месси 15 января в третий раз в карьере стал лауреатом премии The FIFA Best лучшему игроку года. Ранее он был удостоен этой награды в 2019 и 2022 годах.

В 2023 году 36-летний Месси стал чемпионом Франции вместе с «Пари Сен-Жермен», выиграл Суперкубок Франции и принес «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиги. При этом рассматривался период с 19 декабря 2022 года, поэтому победа Месси вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре не учитывается.