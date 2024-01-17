 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дзюба назвал беспределом вручение Месси награды ФИФА лучшему игроку года

Дзюба назвал беспределом вручение Месси награды ФИФА лучшему футболисту года
Нападающий «Локомотива» не понимает, за какие заслуги аргентинец получил этот приз. По словам Дзюбы, награда теряет свою значимость
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не понимает, почему аргентинский форвард Лионель Месси получил приз лучшему футболисту 2023 года по версии ФИФА. Об этом он заявил в опубликованном на YouTube-канале «железнодорожников» видео.

«Это за гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом, — там все вообще в шоке. За какие заслуги? Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей, а дальше — это беспредел», — сказал Дзюба.

Он считает, что приз теряет свою значимость. Сам бы Дзюба проголосовал за норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда или его одноклубника, бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне.

Заслужил ли Месси приз лучшему футболисту года ФИФА
Спорт
Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Месси 15 января в третий раз в карьере стал лауреатом премии The FIFA Best лучшему игроку года. Ранее он был удостоен этой награды в 2019 и 2022 годах.

В 2023 году 36-летний Месси стал чемпионом Франции вместе с «Пари Сен-Жермен», выиграл Суперкубок Франции и принес «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиги. При этом рассматривался период с 19 декабря 2022 года, поэтому победа Месси вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре не учитывается.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лионель Месси Артём Дзюба ФИФА
Материалы по теме
Журналист назвал причину пропуска Месси церемонии вручения наград ФИФА
Спорт
Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Хинштейн пообещал проверки после пожара в воинской части с утратой оружия Политика, 15:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:27
Канада запретила гранты для ученых из России на оборонные исследования Политика, 15:26
В Бельгии нашли украденные картины Пикассо и Шагала стоимостью $900 тыс. Общество, 15:24
В Башкирии завели дело о беспорядках после акции протеста у здания суда Политика, 15:15
Ракова сообщила о рассылке 500 тыс. москвичей персональных видео от врача Город, 15:15
Украина выбыла из топ-15 сильнейших армий мира Политика, 15:13
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до десяти Общество, 15:08
В Литве рассказали, почему не верят в скорый конфликт с Россией Политика, 15:05
Российский боксер проведет претендентский бой за титул чемпиона WBA Спорт, 14:59
Глава ВОЗ объяснил значение термина «болезнь X» Общество, 14:55
После обстрела Белгородской области без света осталось село Репяховка Политика, 14:51
ГД одобрила проект о приоритете совладельцев жилья на выкуп доли банкрота Недвижимость, 14:45
Глава Госдепа не нашел перспектив для переговоров о мире на Украине Политика, 14:44