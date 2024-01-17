Рублев вслед за Хачановым вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил американца Кристофера Юбэнкса, 35-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Следующим соперником Рублева будет еще один американец — Себастьян Корда (26-й номер рейтинга ATP).
В мужской сетке осталось три россиянина. Ранее в третий круг вышел Карен Хачанов, Даниил Медведев 18 января проведет матч второго круга против финна Эмиля Руусувуори.
Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте. На счету россиянина 15 титулов на турнирах ATP.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.
На связи с проверенными новостями
Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео
Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung
Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн
Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности
Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд
В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики
В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек