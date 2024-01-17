Рублев вслед за Хачановым вышел в третий круг Australian Open

Рублев вслед за Хачановым вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист во втором круге без проблем обыграл американца Кристофера Юбэнкса. Его следующим соперником будет другой представитель США — Себастьян Корда

Андрей Рублев (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил американца Кристофера Юбэнкса, 35-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Следующим соперником Рублева будет еще один американец — Себастьян Корда (26-й номер рейтинга ATP).

В мужской сетке осталось три россиянина. Ранее в третий круг вышел Карен Хачанов, Даниил Медведев 18 января проведет матч второго круга против финна Эмиля Руусувуори.

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте. На счету россиянина 15 титулов на турнирах ATP.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.