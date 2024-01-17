Российский боксер проведет претендентский бой за титул чемпиона WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой между россиянином Евгением Романовым и китайцем Чжан Чжаосинем. Победитель в этой встрече станет претендентом на чемпионский титул WBA в весовой категории до 101,6 кг, сообщили в пресс-службе промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC).
Поединок состоится 10 февраля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions.
Весовая категория до 101,6 кг («вес Бриджера») появилась в WBA в декабре 2023 года, ранее она была только у Всемирного боксерского совета (WBC). Титулом сейчас владеет россиянин Евгений Тищенко.
38-летний Романов одержал на профессиональном ринге 19 побед в 19 боях. На счету 28-летнего китайского боксера 11 побед при двух поражениях и одной ничьей.
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