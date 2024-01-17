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Российский боксер проведет претендентский бой за титул чемпиона WBA

Российский боксер Романов проведет претендентский бой за титул чемпиона WBA
Евгений Романов 10 февраля в Екатеринбурге сразится против китайца Чжан Чжаосиня. Победитель станет претендентом на чемпионский титул WBA в весовой категории до 101,6 кг, который принадлежит россиянину Евгению Тищенко
Фото: RCC
Фото: RCC

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой между россиянином Евгением Романовым и китайцем Чжан Чжаосинем. Победитель в этой встрече станет претендентом на чемпионский титул WBA в весовой категории до 101,6 кг, сообщили в пресс-службе промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC).

Поединок состоится 10 февраля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions.

Весовая категория до 101,6 кг («вес Бриджера») появилась в WBA в декабре 2023 года, ранее она была только у Всемирного боксерского совета (WBC). Титулом сейчас владеет россиянин Евгений Тищенко.

Российский боксер Тищенко победил в бою за титул чемпиона WBA. Видео
Спорт
Евгений Тищенко

38-летний Романов одержал на профессиональном ринге 19 побед в 19 боях. На счету 28-летнего китайского боксера 11 побед при двух поражениях и одной ничьей.

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