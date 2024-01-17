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Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист во втором круге победил 101-ю ракетку мира Александра Ковачевича из США
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 27-летний россиянин, посеянный на турнире под 15-м номером, победил американца Александра Ковачевича, 101-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США) — Томас Махач (Чехия).

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Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP, на его счету пять титулов на турнирах под эгидой организации. В прошлом сезоне россиянин дошел на Australian Open до полуфинала.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.

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