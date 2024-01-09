 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

World Aquatics ратифицировала мировой рекорд российского пловца

World Aquatics ратифицировала мировой рекорд российского пловца Колесникова
Климент Колесников летом прошлого года на соревнованиях в Казани улучшил мировой рекорд американца Хантера Армстронга на дистанции 50 м на спине
Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press
Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд россиянина Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине. Об этом «Матч ТВ» рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

«Хорошая для нас новость на фоне всей текущей ситуации. Никаких сложностей с ратификацией этого рекорда мира не было, вся процедура прошла в рабочем режиме», — сказал Сальников.

Второй лидер сборной России по плаванию отказался ехать на Олимпиаду
Спорт
Евгений Рылов на Олимпиаде в Токио

Колесников побил этот мировой рекорд в июле прошлого года в финале Кубка России в Казани, показав результат 23,55 секунды. Россиянин превзошел достижение американца Хантера Армстронга (23,71), которое было установлено в 2022-м.

Колесников — серебряный призер Олимпиады в Токио на стометровке на спине и обладатель бронзы на стометровке кролем, трехкратный призер чемпионатов мира в 50-метровом бассейне, шестикратный чемпион мира на короткой воде.

В декабре 23-летний Колесников заявил, что отказывается выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже при действующих критериях допуска. Международный олимпийский комитет 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Один из них запрещает выступать на Олимпиаде спортсменам, имеющим отношение к силовым структурам. Колесников является членом спортивного клуба «Динамо», имеющего непосредственное отношение к МВД.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
плавание Климент Колесников
Материалы по теме
Илья Ковальчук заявил, что IIHF и МОК аукнется отстранение россиян
Спорт
CAS рассмотрит апелляцию ОКР на приостановку членства в МОК 26 января
Спорт
МОК подтвердил пропуск россиянами юношеской Олимпиады в Корее
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

 

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 16:22
Минэнерго США спрогнозировало снижение цены на нефть до $79 в 2025 году Экономика, 21:08
Письмо патриарху в поддержку Уминского подписали более 2,7 тыс. человек Общество, 20:45
Поставки в Россию помогли Китаю стать лидером по экспорту автомобилей Бизнес, 20:39
World Aquatics ратифицировала мировой рекорд российского пловца Спорт, 20:37
Министра финансов Австрии лишили водительских прав за превышение скорости Политика, 20:34
Белгородский губернатор поручил чиновникам пройти курсы первой помощи Политика, 20:30
В Грузии завело дело из-за облитой краской иконы с изображением Сталина Общество, 20:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок на 5% в 2023 году Отрасли, 20:19
«Грандиозный сигнал тревоги». Насколько серьезны проблемы Boeing 737 MAX Pro, 20:19
В России проведут эксперимент по маркировке косметики, мыла и зубных паст Технологии и медиа, 20:09
ISU исправил анонс ЧЕ, добавив фото выступающей за Грузию россиянки Спорт, 20:01
Журналист WSJ сообщил о забракованном США плане наступления Украины Политика, 19:52
В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота «в карманах» Финансы, 19:26
В Орле беспилотник повредил многоэтажный дом Политика, 19:17