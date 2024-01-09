World Aquatics ратифицировала мировой рекорд российского пловца

Климент Колесников летом прошлого года на соревнованиях в Казани улучшил мировой рекорд американца Хантера Армстронга на дистанции 50 м на спине

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд россиянина Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине. Об этом «Матч ТВ» рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

«Хорошая для нас новость на фоне всей текущей ситуации. Никаких сложностей с ратификацией этого рекорда мира не было, вся процедура прошла в рабочем режиме», — сказал Сальников.

Колесников побил этот мировой рекорд в июле прошлого года в финале Кубка России в Казани, показав результат 23,55 секунды. Россиянин превзошел достижение американца Хантера Армстронга (23,71), которое было установлено в 2022-м.

Колесников — серебряный призер Олимпиады в Токио на стометровке на спине и обладатель бронзы на стометровке кролем, трехкратный призер чемпионатов мира в 50-метровом бассейне, шестикратный чемпион мира на короткой воде.

В декабре 23-летний Колесников заявил, что отказывается выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже при действующих критериях допуска. Международный олимпийский комитет 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Один из них запрещает выступать на Олимпиаде спортсменам, имеющим отношение к силовым структурам. Колесников является членом спортивного клуба «Динамо», имеющего непосредственное отношение к МВД.