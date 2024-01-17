 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянка в 16 лет разгромила теннисистку из топ-10 на Australian Open

Мирра Андреева в 16 лет с рекордом разгромила топ-теннисистку на Australian Open
Андреева считается самой молодой теннисисткой открытой эры, выигравшей первый сет матча турнира «Большого шлема» против топ-10 всухую. На данный момент ей 16 лет и 253 дня
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Россиянка Мирра Андреева победила Онс Жабер из Туниса со счетом 6:0, 6:2 в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Андреева считается самой молодой теннисисткой открытой эры, выигравшей первый сет матча турнира серии «Большого шлема» против топ-10 всухую. Ей на данный момент 16 лет и 253 дня.

Россиянка занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше третьего раунда.

Андреева впервые победила теннисистку из топ-10 и в третий раз на взрослом уровне выиграла всухую сет в матче основной сетки.

Жабер — двукратная финалистка турнира, также доходила до финала US Open. 29-летняя представительница Туниса занимает шестое место в рейтинге WTA. Это вторая участница топ-10 рейтингов ATP/WTA, завершившая выступление на Australian Open.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова (Россия) — Диана Парри (Франция).

В третий круг также пробилась 20-летняя россиянка Мария Тимофеева, обыгравшая бывшую первую ракетку Каролин Возняцки (Дания) со счетом 1:6, 6:4, 6:1.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Тимофеева занимает 170-е место в рейтинге WTA. Она впервые пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема».

Australian Open — первый в сезоне турнир серии «Большого шлема», призовой фонд — более $57,8 млн. Действующей победительницей считается белоруска Арина Соболенко, которая обыграла в финале сменившую спортивное гражданство России Елену Рыбакину (Казахстан). Представительница России выигрывала турнир лишь раз — Мария Шарапова в 2008-м.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Министра финансов Германии освистали в Берлине

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках

S7 сокращает сотрудников

Месси получил новый трофей

В Белгороде проверка систем оповещения. Видео
Авторы
Теги
Руслан Алиев
теннис Мирра Андреева Australian Open
Материалы по теме
Четыре сеяные российские теннисистки проиграли на старте Australian Open
Спорт
Вторая ракетка мира Алькарас с победы стартовал на Australian Open
Спорт
Британского теннисиста стошнило после победы в матче на Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp в России Технологии и медиа, 10:57
В Башкирии защитник горы Куштау получил 4 года колонии Политика, 10:47
Дрезден объяснил решение реконструировать мемориал жертвам бомбардировок Общество, 10:46
Сбербанк заработал рекордные ₽1,5 трлн руб. чистой прибыли в 2023 году Финансы, 10:42
Хачанов вышел в третий круг Australian Open Спорт, 10:38
Битва за контент: почему на разработчиков ИИ стали чаще подавать в суд Pro, 10:21
Панарин набрал 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ и установил клубный рекорд Спорт, 10:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Макрон призвал не допустить победу России в конфликте на Украине Политика, 10:14
«Филелефтерос» сообщила о «массовом отъезде» российских компаний с Кипра Бизнес, 10:12
Российский теннисист проиграл 100-й ракетке мира на Australian Open Спорт, 10:07
К Ивлеевой подали иск на ₽1 млрд Общество, 10:04
Из атлантов в демиурги: какие CEO скоро понадобятся бизнесу в России Pro, 10:02
«Обуздать инфляцию не удастся». Как сильно рухнет турецкая лира в 2024-м Pro, 10:00
Нетаньяху предупредил о продолжении войны Израиля и ХАМАС до 2025 года Политика, 09:49