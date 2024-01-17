Мирра Андреева в 16 лет с рекордом разгромила топ-теннисистку на Australian Open

Россиянка в 16 лет разгромила теннисистку из топ-10 на Australian Open

Андреева считается самой молодой теннисисткой открытой эры, выигравшей первый сет матча турнира «Большого шлема» против топ-10 всухую. На данный момент ей 16 лет и 253 дня

Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Россиянка Мирра Андреева победила Онс Жабер из Туниса со счетом 6:0, 6:2 в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Андреева считается самой молодой теннисисткой открытой эры, выигравшей первый сет матча турнира серии «Большого шлема» против топ-10 всухую. Ей на данный момент 16 лет и 253 дня.

Россиянка занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше третьего раунда.

Андреева впервые победила теннисистку из топ-10 и в третий раз на взрослом уровне выиграла всухую сет в матче основной сетки.

Жабер — двукратная финалистка турнира, также доходила до финала US Open. 29-летняя представительница Туниса занимает шестое место в рейтинге WTA. Это вторая участница топ-10 рейтингов ATP/WTA, завершившая выступление на Australian Open.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова (Россия) — Диана Парри (Франция).

В третий круг также пробилась 20-летняя россиянка Мария Тимофеева, обыгравшая бывшую первую ракетку Каролин Возняцки (Дания) со счетом 1:6, 6:4, 6:1.

Тимофеева занимает 170-е место в рейтинге WTA. Она впервые пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема».

Australian Open — первый в сезоне турнир серии «Большого шлема», призовой фонд — более $57,8 млн. Действующей победительницей считается белоруска Арина Соболенко, которая обыграла в финале сменившую спортивное гражданство России Елену Рыбакину (Казахстан). Представительница России выигрывала турнир лишь раз — Мария Шарапова в 2008-м.