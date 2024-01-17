IIHF допустила Израиль на молодежный ЧМ через неделю после отстранения

Всего неделю назад, 10 января, IIHF отстранила израильские команды от чемпионатов мира, объяснив это соображениями безопасности. Позднее было решение, что допуск к каждому турниру будет рассматриваться в индивидуальном порядке

Фото: iihf.com

Международная федерация хоккея (IIHF) разрешила молодежной сборной Израиля (игроки до 20 лет) выступить на чемпионате мира, который пройдет с 22 по 29 января в Софии. Об этом сообщается на сайте IIHF.

Столица Болгарии примет турнир в дивизионе III.

«IIHF получила подтверждение и подробную информацию от соответствующих органов относительно всех мер безопасности, которые будут реализованы для устранения выявленных рисков, связанных с разрешением сборной Израиля участвовать в этом чемпионате», — говорится в сообщении.

IIHF 10 января отстранила израильские команды от чемпионатов мира, объяснив это соображениями безопасности. Израильская федерация хоккея назвала решение IIHF антисемитским шагом, «который не отвечает ни одному международному спортивному стандарту и полностью противоречит олимпийским ценностям».

Уже спустя два дня в IIHF назвали свое решение неокончательным и заявили, что будут рассматривать участие сборной Израиля в каждом турнире в индивидуальном порядке.

Мужская команда Израиля должна в апреле в Сербии сыграть в чемпионате мира в дивизионе II А, где среди ее соперников будет сборная ОАЭ. Женской команде в марте предстоит чемпионат мира в дивизионе III В в Эстонии — в одной группе с командами Боснии и Индонезии. Решение по этим турнирам будет принято позднее.