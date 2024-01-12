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IIHF назвала неокончательным решение об отстранении Израиля от ЧМ

IIHF назвала неокончательным решение об отстранении Израиля от чемпионата мира
В IIHF заявили, что будут рассматривать участие сборной Израиля в каждом турнире в индивидуальном порядке. Решение по поводу апрельского чемпионата мира будет принято в марте
Фото: Tom Szczerbowski / Getty Images
Фото: Tom Szczerbowski / Getty Images

Международная федерация хоккея (IIHF) пока не приняла окончательного решения по поводу участия сборной Израиля в апрельском чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте IIHF.

«Совет IIHF принял решение временно ограничить участие национальной сборной Израиля в турнирах IIHF из соображений безопасности. Это решение в настоящее время влияет только на участие команды в молодежном чемпионате мира в группе B дивизиона III, который должен начаться 22 января. Изначально мероприятие должно было пройти в Израиле, но было перенесено в Болгарию», — говорится в сообщении.

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Фото: Maximilian Koch / Imago / Global Look Press

Совет IIHF соберется в феврале, чтобы оценить ситуацию с безопасностью перед мартовскими и апрельскими турнирами, в которых планирует принять участие Израиль. Также совет соберется в марте, чтобы оценить ситуацию с безопасностью, связанную с апрельским чемпионатом мира.

«Это позволит совету рассматривать каждый турнир в индивидуальном порядке, принимая во внимание факты, уникальные для каждого места проведения соревнований. <...> IIHF надеется найти способ как можно скорее вернуть сборную Израиля в нашу чемпионскую программу», — также сказано в сообщении.

IIHF 10 января отстранила израильские команды от чемпионатов мира, объяснив это соображениями безопасности. Израильская федерация хоккея назвала решение IIHF антисемитским шагом, «который не отвечает ни одному международному спортивному стандарту и полностью противоречит олимпийским ценностям».

Мужская команда Израиля должна была в апреле в Сербии сыграть в чемпионате мира в дивизионе II А, где среди ее соперников была сборная ОАЭ. Женской команде в марте предстоял чемпионат мира в дивизионе III В в Эстонии — в одной группе с командами Боснии и Индонезии.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) Израиль
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