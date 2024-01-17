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Павлюченкова крупно проиграла 100-й ракетке мира на Australian Open

Павлюченкова крупно проиграла 100-й ракетке мира Бадосе на Australian Open
Российская теннисистка, которая сейчас занимает 46-е место в рейтинге WTA, уступила в двух сетах испанке Паоле Бадосе
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 32-летняя россиянка уступила испанке Паоле Бадосе, 100-й ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.

В следующем матче Бадоса сыграет против представительницы США Аманды Анисимовой.

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32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 46-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.

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Иван Витченко Иван Витченко
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