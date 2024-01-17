Гэтжи и Холлоуэй проведут бой за титул «Cамого опасного ублюдка» UFC
Американский боец Джастин Гэтжи проведет поединок против соотечественника Макса Холлоуэя на турнире UFC 300, который состоится 13 апреля в Лас-Вегасе. Об этом сообщается в телеграм-канале UFC.
На кону боя будет стоять символический титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC»), который Гэтжи завоевал в июле прошлого года, нокаутировал Дастина Порье.
Пояс BMF появился в UFC в 2019 году. Ранее им владел американец Хорхе Маcвидаль, завершивший карьеру в апреле 2023 года.
На счету 35-летнего Гэтжи 25 побед и четыре поражения в ММА. У 32-летнего Холлоуэя 25 побед и семь поражений, он был чемпионом UFC в полулегком весе.
Ранее чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев говорил, что 8 июня планирует провести бой с Гэтжи.
Также он заявил, что в ноябре проведет поединок с победителем боя Чарльз Оливейра (Бразилия) — Арман Царукян (Россия). Они сразятся на UFC 300.
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