Гэтжи и Холлоуэй проведут бой за титул «Cамого опасного ублюдка» UFC

Гэтжи и Холлоуэй проведут бой за титул «Cамого опасного ублюдка» UFC

Поединок состоится на турнире UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе. Гэтжи будет защищать свой титул BMF, который он завоевал летом прошлого года

Джастин Гэтжи (Фото: Chris Gardner / Getty Images)

Американский боец Джастин Гэтжи проведет поединок против соотечественника Макса Холлоуэя на турнире UFC 300, который состоится 13 апреля в Лас-Вегасе. Об этом сообщается в телеграм-канале UFC.

На кону боя будет стоять символический титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC»), который Гэтжи завоевал в июле прошлого года, нокаутировал Дастина Порье.

Пояс BMF появился в UFC в 2019 году. Ранее им владел американец Хорхе Маcвидаль, завершивший карьеру в апреле 2023 года.

На счету 35-летнего Гэтжи 25 побед и четыре поражения в ММА. У 32-летнего Холлоуэя 25 побед и семь поражений, он был чемпионом UFC в полулегком весе.

Ранее чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев говорил, что 8 июня планирует провести бой с Гэтжи.

Также он заявил, что в ноябре проведет поединок с победителем боя Чарльз Оливейра (Бразилия) — Арман Царукян (Россия). Они сразятся на UFC 300.