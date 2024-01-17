Российский теннисист проиграл 100-й ракетке мира на Australian Open
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге 25-летний россиянин уступил итальянцу Флавио Коболли, 100-й ракетке мира, со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 2:6.
Следующим соперником 21-летнего Коболли будет австралиец Алекс де Минаур, посеянный на турнире под 10-м номером.
Котов сейчас занимает 65-е место в мировом рейтинге. В октябре прошлого года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису. Во второй круг Australian Open он вышел впервые.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.
На связи с проверенными новостями
Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри
3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог
Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности
Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Министра финансов Германии освистали в Берлине
Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках
S7 сокращает сотрудников
Месси получил новый трофей
В Белгороде проверка систем оповещения. Видео