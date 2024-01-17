Российский теннисист Котов проиграл 100-й ракетке мира на Australian Open

Российский теннисист проиграл 100-й ракетке мира на Australian Open

Павел Котов во втором круге в четырех сетах уступил 21-летнему итальянцу Флавио Коболли

Павел Котов (Фото: Alexander Bogatyrev / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 25-летний россиянин уступил итальянцу Флавио Коболли, 100-й ракетке мира, со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 2:6.

Следующим соперником 21-летнего Коболли будет австралиец Алекс де Минаур, посеянный на турнире под 10-м номером.

Котов сейчас занимает 65-е место в мировом рейтинге. В октябре прошлого года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису. Во второй круг Australian Open он вышел впервые.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.