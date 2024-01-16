«Торпедо» второй раз за сезон уволило главного тренера

Пост главного тренера покинул Артем Горлов, который возглавил команду 3 октября прошлого года после отставки испанца Пепа Клотета

Артем Горлов (Фото: ФК «Торпедо»)

Артем Горлов покинул пост главного тренера «Торпедо». Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.

36-летний специалист покинул «Торпедо» по обоюдному согласию с клубом.

Горлов ранее тренировал «Домодедово», «Кубань-2», «Долгопрудный», литовскую «Палангу», «Локомотив» (Даугавпилс), «Ноа Юрмала», «Знамя Труда», красноярский «Енисей» и «Пари НН».

«Торпедо» начало сезон с испанцем Пепом Клотетом в качестве главного тренера. Он был отправлен в отставку 3 октября. После этого командой руководил Горлов, который лишился приставки и.о. 8 ноября.

Перед зимней паузой в Первой лиге «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 20 турах.