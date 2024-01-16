«Торпедо» второй раз за сезон уволило главного тренера
Артем Горлов покинул пост главного тренера «Торпедо». Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.
36-летний специалист покинул «Торпедо» по обоюдному согласию с клубом.
Горлов ранее тренировал «Домодедово», «Кубань-2», «Долгопрудный», литовскую «Палангу», «Локомотив» (Даугавпилс), «Ноа Юрмала», «Знамя Труда», красноярский «Енисей» и «Пари НН».
«Торпедо» начало сезон с испанцем Пепом Клотетом в качестве главного тренера. Он был отправлен в отставку 3 октября. После этого командой руководил Горлов, который лишился приставки и.о. 8 ноября.
Перед зимней паузой в Первой лиге «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 20 турах.
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