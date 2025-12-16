«Динамо» второй раз в сезоне обыграло «Спартак» в московском дерби КХЛ
Московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Шайбу забросил Джордан Уил (44-я минута).
Ранее в этом сезоне «Динамо» и «Спартак» встречались дважды — встречи завершились со счетом 5:0 и 2:4.
«Динамо» выиграло седьмой матч подряд в КХЛ, «Спартак» уступил в третьей игре кряду.
«Динамо» набрало 48 очков в 35 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 40 очками в 36 встречах расположился на седьмой строчке.
В следующем матче «Динамо» 18 декабря примет «Барыс», «Спартак» 20 декабря в гостях сыграет против СКА.
Другие результаты игрового дня в КХЛ:
«Сибирь» (Новосибирск) — «Авангард» (Омск) — 4:2;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 1:4;
«Лада» (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 2:4;
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:3;
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5;
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:2 Б;
СКА (Санкт-Петербург) — «Шанхай Дрэгонс» — 4:1.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».