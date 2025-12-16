«Динамо» второй раз в сезоне обыграло «Спартак» в московском дерби КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победная серия «бело-голубых» достигла семи игр

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Шайбу забросил Джордан Уил (44-я минута).

Ранее в этом сезоне «Динамо» и «Спартак» встречались дважды — встречи завершились со счетом 5:0 и 2:4.

«Динамо» выиграло седьмой матч подряд в КХЛ, «Спартак» уступил в третьей игре кряду.

«Динамо» набрало 48 очков в 35 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 40 очками в 36 встречах расположился на седьмой строчке.

В следующем матче «Динамо» 18 декабря примет «Барыс», «Спартак» 20 декабря в гостях сыграет против СКА.

Другие результаты игрового дня в КХЛ:

«Сибирь» (Новосибирск) — «Авангард» (Омск) — 4:2;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 1:4;

«Лада» (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 2:4;

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:3;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5;

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:2 Б;

СКА (Санкт-Петербург) — «Шанхай Дрэгонс» — 4:1.