Авербух заявил, что «унизительно радоваться» допуску юниоров на турниры

Хореограф считает, что российских спортсменов изначально несправедливо отстранили, а радость по поводу возвращения того, что и так «было заслужено по праву», вызывает у него дискомфорт

Илья Авербух (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух на шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON» назвал унизительной ситуацию с возможным возвращением российских юниоров на международные турниры.

«Мне вообще обидно, что мы сидим и вот прям радуемся, что нас куда-то допустили. Нас несправедливо отстранили. Дверку приоткрыли, и мы тут сидим радуемся», — сказал Авербух.

По его словам, «унизительно радоваться тому, что мы заслуживаем по праву», и это у него «вызывает дискомфорт».

При этом хореограф отметил, что возвращение именно юниорского спорта — это очень важно для страны. «Это важно для мотивации детей, которые пойдут заниматься дальше», — добавил Авербух.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) после начала военной операции на Украине в 2022 году. В декабре 2025-го Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. В ISU пообещали рассмотреть эту рекомендацию «в надлежащее время».