Аргентинец Монтиэль обошел форварда ЦСКА Алеррандро в борьбе за премию Пушкаша

ФИФА назвала обладателя премии Пушкаша за лучший гол года

Футболист аргентинского «Индепендьенте» Сантьяго Монтиэль отличился ударом через себя из-за пределов штрафной

Сантьяго Монтиэль (Фото: Marcelo Endelli / Getty Images)

Аргентинский футболист «Индепендьенте» Сантьяго Монтиэль получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Торжественная церемония вручения наград The FIFA Best пройдет вечером 16 декабря в Дохе.

Лучший гол года был определен совместно жюри из «легенд ФИФА» и болельщиками путем голосования на сайте ФИФА.

Монтиэль забил гол в ворота «Индепендьенте Ривадавии» ударом через себя из-за пределов штрафной 11 мая 2025 года.

Среди номинантов на премию Пушкаша также был бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро. Форвард, играя на родине за «Виторию» из Салвадора, 20 августа 2024 года забил ударом через себя в ворота «Крузейро» (2:2).