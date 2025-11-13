ФИФА: Алеррандро из ЦСКА номинировали на премию Пушкаша за гол через себя

Футболиста ЦСКА номинировали на премию Пушкаша за гол через себя

Бразилец Алеррандро до перехода в ЦСКА забил ударом через себя в матче «Витория» — «Крузейро». Всего на награду претендуют 11 игроков, в том числе Ламин Ямаль и Деклан Райс

Алеррандро (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро стал претендентом на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Об этом сообщается на сайте организации.

Алеррандро, играя на родине за «Виторию» из Салвадора, 20 августа 2024 года забил ударом через себя в ворота «Крузейро» (2:2).

В феврале 2025-го бразилец перешел в ЦСКА, за который пока забил два гола в 25 матчах. С армейцами он выиграл Кубок и Суперкубок России.

На премию Пушкаша также претендуют еще десять футболистов, включая Ламина Ямаля («Барселона») и Деклана Райса («Арсенал»).

В прошлом году лауреатом премии стал Алехандро Гарначо, который в августе 2025-го перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».