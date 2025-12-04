Стал известен лучший молодой игрок РПЛ
Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк стал победителем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ), которая вручает приз.
Кисляк в борьбе за награду опередил одноклубника Кирилла Глебова и спартаковца Игоря Дмитриева.
В этом сезоне Кисляк забил четыре гола и сделал пять передач в 17 матчах РПЛ. В марте он дебютировал в сборной России, сыграл семь матчей и забил один мяч.
Лучшей молодой футболисткой суперлиги признали Арину Шубу из «Краснодара».
В 2024 году лауреатами премии «Первая пятерка» стали Алексей Батраков («Локомотив») и Яна Свистунова («Чертаново»).
В голосовании участвовали руководители и тренеры клубов, тренеры сборных, представители РФС, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели «Советского спорта».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили