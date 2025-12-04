 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Стал известен лучший молодой игрок РПЛ

Футболиста ЦСКА Кисляка признали лучшим молодым игроком РПЛ
Матвей Кисляк из ЦСКА обошел в голосовании за премию «Первая пятерка» одноклубника Кирилла Глебова и спартаковца Игоря Дмитриева
Матвей Кисляк
Матвей Кисляк (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк стал победителем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ), которая вручает приз.

Кисляк в борьбе за награду опередил одноклубника Кирилла Глебова и спартаковца Игоря Дмитриева.

В этом сезоне Кисляк забил четыре гола и сделал пять передач в 17 матчах РПЛ. В марте он дебютировал в сборной России, сыграл семь матчей и забил один мяч.

Лучшей молодой футболисткой суперлиги признали Арину Шубу из «Краснодара».

В 2024 году лауреатами премии «Первая пятерка» стали Алексей Батраков («Локомотив») и Яна Свистунова («Чертаново»).

В голосовании участвовали руководители и тренеры клубов, тренеры сборных, представители РФС, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели «Советского спорта».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА Матвей Кисляк
