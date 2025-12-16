 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тарасова раскритиковала МОК за исключение парного катания из юношеских ОИ

Тарасова назвала оскорблением России исключение парного катания из юношеских Игр
В программе юношеских Олимпийских игр 2028 года не будет парного катания — его заменит синхронное катание
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Исключение из программы юношеских Олимпийских игр парного катания является оскорблением России, заявила ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил программу соревнований на зимние юношеские Олимпийские игры 2028 года в Доломити-Вальтеллине (Италия). Из программы юношеских Игр убрали 15 дисциплин и добавили восемь новых. Соревнования спортивных пар заменит синхронное катание.

«Это оскорбление нашей страны, наших тренеров и наших детей. Они могут то же самое сделать и с любыми Олимпийскими играми. У них нет таких правил, по которым они могут это сделать, но правила они создают для себя самих. Я ненавижу непрофессиональный поход», — сказала Тарасова.

Предыдущие юношеские Игры в Канвондо (Южная Корея) российские фигуристы пропустили из-за отстранения, а в 2020-м выиграли восемь медалей — две золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Ранее в декабре МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Международный олимпийский комитет (МОК) Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова фото
Татьяна Тарасова
тренер по фигурному катанию
13 февраля 1947 года

