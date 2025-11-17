Мбаппе и ПСЖ потребовали друг у друга в суде больше €200 млн
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе потребовал от «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) €263 млн компенсации за плохое обращение после отказа продлить контракт, а клуб во встречном иске на €240 млн обвинил форварда в срыве сделки с «Аль-Хилялем» на еще большую сумму, пишет Le Monde.
Разбирательство началось 17 ноября в парижском суде по трудовым спорам.
Мбаппе в начале сезона 2023/24 подал жалобу на то, что клуб из-за отказа согласовывать новый контракт отстранил его от матчей и заставил тренироваться с футболистами, которых пытался продать. Из-за этой ситуации французский профсоюз игроков подал жалобу в прошлом году.
ПСЖ, в свою очередь, считает Мбаппе виновным в срыве трансферной сделки с саудовским «Аль-Хилялем» на €300 млн — футболист отказался от перехода.
В 2024-м Мбаппе ушел на правах свободного агента в мадридский «Реал».
