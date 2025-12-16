 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Карпов назвал заслуженным лишение шахматиста Федосеева званий

Накануне Владимира Федосеева, который с 2023 года представляет Словению, лишили званий мастера спорта и гроссмейстера России из-за критики военной операции и смены спортивного гражданства
Анатолий Карпов
Анатолий Карпов (Фото: Oleg Nikishin / Epsilon / Getty Images)

Депутат Государственной думы, шахматист Анатолий Карпов заявил, что лишение Владимира Федосеева званий мастера спорта и гроссмейстера России является заслуженным.

«Он это заслужил», — сказал Карпов ТАСС.

Накануне шахматиста Федосеева лишили званий мастера спорта и гроссмейстера России. С 2023 года спортсмен представляет Словению. Ранее он отказался выступать за Россию, раскритиковал военную операцию на Украине и действия властей. Еще до санкций Международной шахматной федерации (FIDE) он потребовал убрать российскую символику со своего стола во время одного из турниров.

Анатолию Карпову 74 года. Гроссмейстер впервые завоевал титул чемпиона мира в 1975 году и удерживал его десять лет, до 1985 года.

С 2011 года Карпов является депутатом Государственной думы.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Анатолий Карпов Владимир Федосеев Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР)

