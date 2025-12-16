 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Российского боксера накажут за укус соперника за ухо в финале ЧМ

Российского боксера Шумкова накажут за укус соперника за ухо в финале ЧМ в Дубае
Всеволод Шумков в финальном поединке в весовой категории до 60 кг победил Абдумалика Халокова из Узбекистана. В концовке третьего раунда россиянин укусил соперника за ухо во время клинча
Всеволод Шумков
Всеволод Шумков (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Международная ассоциация бокса (IBA) накажет россиянина Всеволода Шумкова за то, что он укусил соперника за ухо в финале чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

«Санкции будут введены в адрес федерации и Всеволода Шумкова за то, что прикусил ухо», — цитирует Беспутина «РИА Новости».

Беспутин не уточнил, какие конкретно санкции будут введены.

На недавнем чемпионате мира в Дубае Шумков в финальном поединке в весовой категории до 60 кг победил олимпийского чемпиона Парижа Абдумалика Халокова из Узбекистана.

В концовке третьего раунда российский боксер укусил Халокова за ухо во время клинча. После поединка тренер сборной Узбекистана Рахматжон Рузиохунов назвал недопустимыми подобные действия: «Это не собачьи бои, чтобы кусать соперника». Федерация бокса Узбекистана обещала подать официальную апелляцию.

При этом Шумков заявил, что укус никак не повлиял на поединок, а «хейт и черный пиар даже придают дополнительную сладость победе».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Международная ассоциация бокса (IBA) Федерация бокса России

