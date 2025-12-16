Российского боксера накажут за укус соперника за ухо в финале ЧМ
Международная ассоциация бокса (IBA) накажет россиянина Всеволода Шумкова за то, что он укусил соперника за ухо в финале чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.
«Санкции будут введены в адрес федерации и Всеволода Шумкова за то, что прикусил ухо», — цитирует Беспутина «РИА Новости».
Беспутин не уточнил, какие конкретно санкции будут введены.
На недавнем чемпионате мира в Дубае Шумков в финальном поединке в весовой категории до 60 кг победил олимпийского чемпиона Парижа Абдумалика Халокова из Узбекистана.
В концовке третьего раунда российский боксер укусил Халокова за ухо во время клинча. После поединка тренер сборной Узбекистана Рахматжон Рузиохунов назвал недопустимыми подобные действия: «Это не собачьи бои, чтобы кусать соперника». Федерация бокса Узбекистана обещала подать официальную апелляцию.
При этом Шумков заявил, что укус никак не повлиял на поединок, а «хейт и черный пиар даже придают дополнительную сладость победе».
