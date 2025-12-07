Защитник «Краснодара» пожаловался на расистское оскорбление в игре с ЦСКА
Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил в эфире «Матч ТВ», что его партнера по команде оскорбили на почве расизма в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Краснодар» и ЦСКА завершили первый тайм со счетом 1:1. По ходу тайма игрок ЦСКА Мойзес заработал желтую карточку за фол на Джоне Кордобе, что привело к перепалке. Уходя с поля на перерыв, Кордоба начал кричать на Родриго Вильягру из ЦСКА, а в подтрибунном помещении колумбиец эмоционально поговорил с Мойзесом.
На вопрос о том, с чем связаны такие эмоции в перерыве, Оласа сказал: «Это был эпизод расизма, который случился по отношению к одному из моих партнеров по команде. Ему сказали «гребаный негр».
Оласа не сказал, кого из игроков «Краснодара» оскорбили.
Предыдущий расистский скандал в РПЛ также был связан с «Краснодаром». Тогда защитник «Ахмата» Усман Ндонг обвинил капитана кубанской команды Эдуарда Сперцяна в расистском оскорблении. Сперцян ответил, что сенегалец сам его оскорблял, в итоге конфликт уладили до разбирательства в контрольно-дисциплинарном комитете РФС.
